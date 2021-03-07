إدارة الزمالك تدرس مستقبل فريق الكرة بعد السقوط الكبير في تونس

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أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول عقب الخسارة من الترجي 1 / 3 اليوم السبت في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وذكر الزمالك في بيان رسمي نشره علي موقعه اليوم السبت أن هناك تنسيق كامل مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليًا في تونس على رأس البعثة وباقي أعضاء اللجنة لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تعيد للفريق هيبته.
وأضاف أن اللجنة تدرس الموقف من كل جوانبه ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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