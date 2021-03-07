نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي “المُطاردة مستمرة”

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي،في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 26، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم.

واصل يوفنتوس مطاردته لمتصدر السيريا آ (الانتر)، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو 3-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله خواكين كوريا في الدقيقة 14 وتعادل يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 39، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ميلان ثان الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر الانتر، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وفرض يوفنتوس سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، في المقابل تراجع لاتسيو لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

واستطاع لاتسيو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 عندما أخطأ ديان كولوسيفسكي في تمرير الكرة لتصل إلى خواكين كوريا، لاعب لاتسيو، الذي انطلق بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف كثف فريق يوفنتوس من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل حتى تمكن من تسجيله في الدقيقة 39 عندما مرر ألفار, موراتا كرة بينية إلى أدريان رابيو في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء لاتسيو ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف يوفنتوس من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، في المقابل حاول لاتسيو شن هجمات مرتدة بحثا عن تسجيل هدف التقدم هو الآخر.

وفي الدقيقة 50 أنقذ خوسيه مانويل رينا، حارس لاتسيو، فريقه من هدف مؤكد عندما استلم فيدريكو كييزا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها رينا ببراعة.

ورد لاتسيو في الدقيقة 52 عندما مرر محمد فارس كرة عرضية داخل منطقة جزاء يوفنتوس ارتقى إليها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وقابلها بضربة رأس لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 57 سجل يوفنتوس الهدف الثاني عندما تمكن كييزا من قطع الكرة ثم مررها إلى ألفارو موراتا الذي انطلق بها ودخل منطقة جزاء لاتسيو قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 59 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق يوفنتوس بعدما قام ميلينكوفيتش سافيتش بالتدخل بقوة آرون رامسي داخل منطقة الجزاء، ليسددها موراتا بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

بعد الهدف كثف لاتسيو من محاولاته الهجومية بحثا عن تقليص الفارق وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة 76 عندما سد شيرو إيموبيلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن فويتشيك تشيزني، حارس يوفنتوس تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس 3-1.

وحقق يوفنتوس فوزًا كان في أمس الحاجه إليه في الدوري الايطالي، وجاء على حساب سبيزيا في الجولة الماضية بنتيجة (3-0)، ويستقبل لاتسيو اليوم على أليانز ستاديوم الذي لم يخسر عليه في آخر 6 مباريات تنافسية، كما حافظ على نظافة شباكه في تلك المباريات الستة.