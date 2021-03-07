جوردي ألبا يتجاوز رقم داني ألفيش بعد هدفه في مباراة برشلونة واوساسونا

تخطى المدافع الدولي الإسباني “جوردي ألبا” رقم الظهير الأيمن الدولي البرازيلي السابق “داني ألفيش” بعد تسجيل هدف في مباراة برشلونة واوساسونا مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ورفع جوردي ألبا رصيد أهدافه مع برشلونة لـ 22 ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف مع النادي الكتالوني، متفوقًا على داني ألفيش بفارق هدف.

ويتصدر لائحة أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في تاريخ برشلونة “جيرارد بيكيه” والذي رفع رصيده لـ 50 هدفًا في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، عندما سجل بالرأس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي استضافه ملعب كامب نو، وانتهى بفوز البرسا بنتيجة 3/صفر، ليبلغ الفريق النهائي.

وجاء هدف تفوق جوردي ألبا على داني ألفيش في قائمة “المدافع الهداف” بعد 30 دقيقة من بدء مباراة برشلونة واوساسونا على ملعب إل سادار، بفضل تمريرة طولية أرسلها ليونيل ميسي بشكل ذكي نحو ألبا داخل منطقة الجزاء، ليضرب بها مصيدة التسلل قبل أن يطلق ألبا تصويبة صاروخية في سقف الشبكة.

ويرجع أول هدف سجله جوردي ألبا مع برشلونة إلى تاريخ 20 أكتوبر 2012، عندما أحرز في فوز برشلونة على ديبورتيفو لاكرونيا بنتيجة 4/5، علمًا بأنه انضم للبلوجرانا بمبلغ 14 مليون يورو قادمًا من فالنسيا في يونيو من نفس السنة.

ومن المصادفة، كان هدف جوردي ألبا الليلة، الهدف رقم 200 في تاريخ مواجهات برشلونة بفريق اوساسونا في 90 مباراة بين الفريقين، من بينهم 169 هدفًا في 78 مباراة في الليجا، و31 هدفًا في 12 مباراة ببطولة كأس ملك إسبانيا.