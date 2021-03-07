جايمي باتشيكو مُتفائل رغم هزيمة الزمالك أمام الترجي

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري أن فرصة التأهل لدور الــ8 بدوري أبطال أفريقيا لا تزال قائمة رغم الخسارة من الترجي 1 / 3 اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :”أوجه التهنئة إلى فريق الترجي ومدربه على نتيجة المباراة، لكن كان هناك بعض الأمور التي أثرت على نتيجة اللقاء”.

وأضاف :”الشوط الأول كان الاستحواذ والسيطرة للزمالك، ثم فقدنا تركيزنا واهتز مرمانا بهدف لكننا تداركنا الأمر سريعًا بتسجيل هدف التعادل، واهتزت شباك الزمالك بهدفين آخرين بسبب عدم التركيز”.

وأوضح :”ليس من الطبيعي أن يتم احتساب ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الترجي، الكرة غريبة ولا تستحق احتساب ركلة جزاء”.

وأضاف :”الزمالك يملك الطموح لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، والمنافسة مازالت قائمة للتأهل، وأوجه الشكر إلى اللاعبين على أدائهم في المباراة .. الزمالك يقع في مجموعة صعبة، لكن الفوز في المباريات المقبلة سيساعد في التأهل من دور المجموعات والفرصة مازالت في أيدينا”.