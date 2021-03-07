تأجيل الجولتين القادمتين من تصفيات كأس العالم 2022 في أميركا الجنوبية

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) السبت عن تأجيل مبارياته ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقررة في نهاية مارس الحالي بسبب قيود السفر التي تعيق تنقل اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وجاء في بيان للاتحاد أن “هذا القرار يعود إلى عدم القدرة على توفّر اللاعبين الاميركيين الجنوبيين في الوقت المناسب”، مشيرًا الى أنه سيدرس مع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” إعادة جدولة المباريات التي كانت مقررة في 25، 26 و 30 الشهر الحالي.

وكان المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا ونظيره الألماني في ليفربول يورجن كلوب، أكدا أنهما لن يسمحان للاعبيهما بالإنضمام إلى منتخبات بلدانهم إذا كانوا من أولئك المطالبين بالحجر الصحي بعد العودة.

وبموجب البروتوكولات الصحية الحالية لمكافحة فيروس كورونا، يخضع اللاعبون الذين يصلون الى بريطانيا من دول “القائمة الحمراء”، بينها البرازيل والأرجنتين، للحجر في الفنادق لمدة 10 أيام.

وأعطى “فيفا” الأندية حق التمنع عن السماح للاعبيها بالإنضمام الى المنتخبات الوطنية خلال النافذة الدولية هذا الشهر إذا كانوا من ضمن دول “القائمة الحمراء”.

وشدد جوارديولا الجمعة على أنه لم يرغب يومًا في منع اللاعبين من تمثيل منتخبات بلدانهم، لكنه سيضطر إلى ذلك هذه المرة، لاسيما أن فريقه قريب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يبتعد بفارق 14 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد بعدما خاض كل منهما 27 مباراة من أصل 38.

ورأى “من غير المنطقي أن ينضم اللاعبون للمنتخب الوطني ثم العودة والدخول في حجر لمدة 10 أيام. لقد عملنا بجهد هائل لمدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر، وبعد فترة التوقف الدولية يأتي الجزء الجَدّي من الموسم. و(إذا) لم يكن باستطاعة ربما ستة، سبعة، ثمانية، تسعة لاعبين مهمين من اللعب لمدة عشرة أيام، فهذا غير منطقي”.

وشدد “لن يسافروا، هذا أمر مؤكد. إذا تمكنوا من السفر واللعب مع المنتخب الوطني والعودة مباشرة إلى التدريب، فسيسمح لهم بالسفر”.

وقام بعض الدول بتغيير مواعيد المباريات في محاولة لتجنب قيود السفر، بينها البرتغال بطلة أوروبا التي أعلنت أنها ستلعب مباراتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان في تورينو الإيطالية، بينما ستتواجه النروج مع تركيا في ملقة الإسبانية.

وقال المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنجليزي جوزيه مورينيو إنه يريد التريث لمعرفة ما إذا سيتم نقل مكان المزيد من المباريات قبل اتخاذ قرار بشأن لاعبيه، موضحًا “دعونا نرى ما سيحدث، وأين ستقام المباريات. للأندية بالطبع الحق في حماية أنفسها ويورجن (كلوب) محق، فالأندية تدفع رواتب اللاعبين”.

كما كان دعا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إيجاد حل “عادل ومنصف” للاعبين، إذ كان سيخسر فريق العاصمة جهود البرازيليين نيمار وماركينيوس والارجنتيني آنخيل دي ماريا في المباراة امام ليل متصدر الدوري الفرنسي في حال أجبروا على الخضوع للحجر بعد عودتهم من تصفيات أميركا الجنوبية.

وتنص قواعد الحكومة الفرنسية على ضرورة أن يخضع كل الوافدين من خارج أوروبا الى حجر لمدة سبعة أيام.