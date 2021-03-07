لماذا انسحب الموريتاني أحمد ولد يحيى من انتخابات الكاف؟

أعلن أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، السبت، انسحابه من سباق رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لصالح مرشح جنوب إفريقيا باتريس موتسيبي، وذلك بالتوافق مع باقي المرشحين.

وقال ولد يحيى في بيان اطلعت الأناضول عليه: “سحبت ترشيحي شخصيًا، استجابة لطلب الوفاق الذي طرحه أصدقاؤنا وزملاؤنا، بداية من لقائنا في الرباط وحتى إعلان القرار في نواكشوط”.

وأضاف: “لقد قبلتُ هذا القرار، بعد التشاور مع السلطات العليا في بلدي، ومع الداعمين لترشيحي، وذلك بعد دراسة متأنية لمختلف الاحتمالات، وتحليل عميق لمآلات الأمور، وتصور دقيق لحقيقة الحظوظ”.

وتابع: “من خلال هذا التحالف التاريخي الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا اليوم في نواكشوط، اخترت الابتعاد عن عادات واختلافات وسلوكيات الماضي، وسنعمل يدًا بيد لاستعادة سلطة الكاف وهيبته”.

ووفق تقارير صحفية، سيوقع أحمد ولد يحيى والمرشحان الآخران، السنغالي أوغستين سنغور والإيفواري جاك أنوما، السبت، اتفاقًا في نواكشوط بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينص الاتفاق على تخلي ولد يحيى والمرشحين الآخرين عن ترشيحهم مقابل حصول الموريتاني على منصب نائب الرئيس، وتعيين أوغستين سنغور نائبًا ثانيًا على أن يتولى جاك أنوما منصب مستشار الرئيس.

وصادق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في يناير الماضي، على اعتماد 4 مرشحين لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلفًا للملغاشي أحمد أحمد، عبر الانتخابات المقررة في 12 مارس المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.