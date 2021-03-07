فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني “ميسي يضرب التسلل”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 26 التي أقيمت ضمن مباريات اليوم السبت 6 مارس 2021 على ملعب إل سادار في إقليم الباسك.

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة واوساسونا في مدينة بامبلونا بتقدم النادي الكتالوني بهدف نظيف سجله الظهير الأيسر الدولي الإسباني “جوردي ألبا” في الدقيقة 30.

جاء هدف جوردي ألبا بعد تلقيه تمريرة طولية من ليونيل ميسي ضرب بها مصيدة التسلل، ليتسلم ألبا في موضع “رأس برأس” مع حارس المرمى قبل أن يسدد في سقف الشباك تصويبة قوية للغاية عحز حارس أوساسونا عن التعامل معها.

في بداية الشوط الثاني قام المدير الفني للبرسا “رونالد كومان” بإجراء أول تغييراته بنزول المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلاً من مواطنه المدافع صامويل أومتيتي، ليغير هذا التبديل من طريقة لعب برشلونة التي بدأ بها المباراة “3-5-2” إلى طريقة 4-3-3.

وقبل نهاية المباراة بحوالي 8 دقائق، أضاف برشلونة الهدف الثاني بتصويبة مقوسة للاعب اليافع “موريبا” بعدما حصل على تمريرة جميلة من ليونيل ميسي على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وتسلم موريبا بالقدم اليمنى ثم مهد لنفسه على القدم اليسرى ليسدد تصويبة نموذجية ذهبت على أقصى يمين حارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى.

ورفع برشلونة رصيد نقاطه بهذا الفوز لـ 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل، وتنتظره مباراة صعبة للغاية يوم غد الأحد لحساب نفس الجولة أمام ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أما فريق أوساسونا فقد تجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز الـ 13، ليمنح أندية سلتا فيجو وأثلتيك بلباو وليفانتي وغرناطة فرصة إضافية للابتعاد عنه في جدول الترتيب، بالاضافة إلى منح نادي قادش فرصة للاقتراب منه، حيث يحتل قادش المركز ال14 برصيد 28 نقطة بعد أن فاز على إيبار بهذه الجولة.

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