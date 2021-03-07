دييجو سيميوني: حتى لو فاز أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد لن يُتوج بلقب الدوري الاسباني مُبكرًا

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلنتيكو مدريد الإسباني إنه لا يرى سببا لاعتبار مباراة الفريق أمام جاره ريال مدريد غدًا الأحد حاسمة في صراع الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان غدًا الأحد على استاد “واندا ميتروبوليتانو” معقل فريق أتلتيكو ، وذلك في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني.

ولكن سيميوني لا يرى أن فوز فريقه في مباراة الديربي غدا سيحسم لقب الدوري بشكل كبير.

ويتصدر أتلتيكو جدول المسابقة بفارق خمس نقاط أمام برشلونة والريال وتتبقى لأتلتيكو مباراة مؤجلة.

وكان أتلتيكو خسر أمام ريال مدريد صفر / 2 في مباراتهما على ملعب الريال بالدور الأول للمسابقة هذا الموسم وذلك في ديسمبر الماضي ، ولكن الفريق حقق بعدها تسعة انتصارات متتالية وضعته على صدارة جدول المسابقة بجدارة.

ورغم هذا ، أهدر أتلتيكو خمس نقاط في مباراتيه أمام ليفانتي في غضون أربعة أيام خلال فبراير الماضي ما ساعد برشلونة والريال على تقليص الفارق معه.

وإذا خسر الفريق في مباراة الغد، ستكون الهزيمة الثالثة على التوالي له في المباريات التي يخوضها على ملعبه بالدوري ودوري الأبطال الأوروبي، وسيكون هذا إيذانا بتعزيز فرص برشلونة وأتلتيكو في منافسته بقوة على لقب الدوري.

ولا تبدو الإحصائيات في صالح أتلتيكو ؛ حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر تسع مباريات ديربي أمام الريال في الدوري الإسباني، كما فشل في هز شباك الريال خلال آخر 355 دقيقة بين الفريقين في هذه المباريات.

وكذلك، لم يحقق أتلتيكو أي فوز على الريال في ملعب واندا ميتروبوليتانو منذ أن انتقل أتلتيكو لهذا الملعب الجديد في 2017.

وفي المقابل، استعاد الريال مؤخرًا تألقه في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه حيث فاز بآخر ثلاث مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري الإسباني.

وبات الفريق الملكي على بعد فوز واحد خارج ملعبه من معادلة أفضل مسلسل انتصاراته له خارج ملعبه بالمسابقة وهو ما حققه تحت قيادة المدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان في يوليو الماضي.

وعلى مدار المواجهات السابقة بين الفريقين بقيادة سيميوني وزيدان، حقق سيميوني الفوز في 5ر12 بالمئة فقط من هذه المواجهات.

ولكن سيميوني لا يبدو مقتنعًا بأن التغلب على هذا السجل المتواضع في مواجهاته مع زيدان وتحقيق الفوز غدا سيقرب فريقه من لقب الدوري بشكل كبير.

وقال سيميوني اليوم السبت : “إنها بطولة جميلة حقًا، وكل الفرق المهمة تتطلع إلى احتلال أفضل المراكز في جدول المسابقة”.

وأوضح : “إنها مواجهة مهمة في قمة جدول المسابقة. مواجهة مباشرة بين فريقين يتصارعان على مراكز متشابهة. ولكنها مباراة بثلاث نقاط. ما زال الطريق طويلًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسنحاول أن نصل بالمباراة إلى ما نريد”.

وأضاف : “وقبل مباريات قليلة ، كنا نتحدث عن مسابقة دوري ليس لبرشلونة وريال مدريد فرص فيها، وعلينا أن ننظر لوضعهما الآن. ندرك مدى صعوبة البطولة”.

وبدأ البرتغالي جواو فيليكس في استعادة مستواه العالي مؤخرًا ، وسجل اللاعب الهدف الثاني لأتلتيكو في مرمى فياريال خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو 2 / صفر.

ولم يحسم سيميوني موقفه بعد بشأن الدفع بنجمه البرتغالي الشاب منذ البداية إلى جوار المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أو أن يدفع في البداية بالمجتهد آنخل كوريا.

وقال سيميوني : “جواو وآنخل لديهما سمات مختلفة .. آنخل يمنحنا مزيدًا من النشاط والديناميكية في الأداء الجماعي من خلال اللعب المباشر بشكل أكثر في أسلوب لعبه. كما يمتلك جواو موهبة خاصة”.