فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الوداد وحوريا فى دوري ابطال افريقيا

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الوداد وحوريا، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس.

حافظ الوداد البيضاوي المغربي على بدايته الرائعة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق انتصارا ثمينا 2 / صفر على ضيفه حوريا كوناكري الغيني، بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، والتي شهدت أيضا فوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وبقي الوداد، حامل لقب المسابقة عامي 1992 و2017، في الصدارة برصيد تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين توقف رصيد حوريا عند أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام كايزر تشيفز، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، وتذيل بيترو أتلتيكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وأحرز أيوب الكعبي الهدف الأول للوداد في الدقيقة 19، عبر ضربة خلفية مزدوجة رائعة، قبل أن يسجل التنزاني سايمون مسوفا الهدف الثاني في الدقيقة

وانتصر الوداد في الجولة الماضية على “كايزر تشيفز” برباعية نظيفة، وقبل ذلك عاد بثلاث نقاط غالية من أنجولا بفوزه على بيترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، فيما تعادل حوريا مع كايزر تشيفز بنتيجة (0-0)، وفاز على بيترو أتلتيكو بهدفٍ دون رد.

إليكم اهداف المباراة

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