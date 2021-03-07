برشلونة يعود بالفوز من أرض أوساسونا قبل مواجهة "سان جيرمان"

المنامة - ياسر ابراهيم - عبر برشلونة من محطة مستضيفه أوساسونا 2-0 وذلك قبل الموقعة الكبرى ضد باريس سان جيرمان الأربعاء.



ففي المرحلة 26 من الدوري الإسباني عاد الفريق الكاتالوني المنتشى بوصوله إلى نهائي كأس إسبانيا بعد ريمونتادا ملهمة أمام إشبيلية، عاد بانتصار غاية في الأهمية بهدفين وقع عليهما خوردي ألبا 30 وإيايكس موريبا 83.



وانفرد برشلونة بوصافة ترتيب الليغا برصيد 56 نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة والذي سيقابل جاره ريال غداً في ديربي مدريد الكبير.



ويتطلع برشلونة لواحدة من أصعب المواجهات هذا الموسم في مختلف المسابقات عندما يحط ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء مع أفضلية لنادي العاصمة الفرنسي بتقدم مريح للغاية 4-1 في كامب نو ذهاباً.



وخاض برشلونة مباراته الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين الاحد هم جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط أجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.



وحقق برشلونة انتصاره العاشر في آخر 11 مباراة في الدوري وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الليغا للمباراة السادسة عشرة تواليًا، وهو لم يخسر محلياً منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي سوى مرة واحدة خلال 17 مباراة، كانت أمام إشبيلية في ذهاب الكأس.



وبعد أن زج المدرب الهولندي رونالد كومان بالتشكيلة ذاتها في المواجهتين أمام إشبيلية، أجرى اليوم تغييرين اضطراريين حيث حل الفرنسيان أنطوان غريزمان الذي لم يعد ضمن حساباته مؤخرًا، وسامويل أومتيتي بدلاً من المصابين، مواطنهما عثمان ديمبيلي والمدافع جيرار بيكيه.



وهدد أوساسونا باكرًا بتسديدة صاروخية رائعة من كيكي بارخا بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها ببراعة الحارس الالماني مارك-اندريه تير شتيغن (14).



وافتتح ألبا التسجيل للضيوف عندما وصلته تمريرة رائعة من ميسي خلف المدافعين الى داخل المنطقة على الجهة اليسرى، روضها وتابعها صاروخية بيسراه في سقف المرمى (30).



وتألق تير شتيغن الذي كان له فضل كبير في بلوغ برشلونة نهائي الكأس بتصديه لركلة جزاء لاشبيلية قبل حوالي ربع ساعة من نهاية اللقاء، في إبعاد كرة خطيرة من روبن غارسا من مسافة قريبة (34).



وسدد ميسي كرة زاحفة مرت بجانب القائم الايسر بعدما ابعدها الدفاع الى ركنية (44).



وحاول "البرغوث" مجددًا مع انطلاق الشوط الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة نحو اسفل الزاوية اليسرى (48).



وكاد أن يعادل الارجنتيني جوناثان كاييري النتيجة برأسية مرت على بعد سنتمترات من القائم (70).



وأحرز الشاب البديل موريبا (18 عامًا) الهدف الثاني عندما وصلته الكرة من ميسي على مشارف المنطقة، راوغ المدافع وسدد بيسراه كرة قوية في اعلى الزاوية اليسرى (83).

المصدر: بي إن سبورت

