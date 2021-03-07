بايرن ميونيخ يخطف انتصاراً مبهراً من بوروسيا دورتموند

المنامة - ياسر ابراهيم - انتفض بايرن ميونيخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بوروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة الدوري الألماني.



وسجل دورتموند مرتين عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند (2 و9)، وردّ البولندي ليفاندوفسكي بتسجيل ثنائية في الشوط الأول المثير (26 ومن ركلة جزاء 44).



لكن ليون غوريتسكا أهدى التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 88 قبل أن يحسم ليفاندوفسكي الانتصار بتسجيل هدفه الثالث في الدقيقة (90).



ويملك بايرن، الذي يحاول حصد لقب الدوري 55 نقطة وبفارق نقطتين عن لايبزيغ الذي تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد فوزه اليوم 3-صفر على فرايبورغ.



وكان أفضل مهاجمين في الدوري على مستوى التوقعات في مباراة القمة بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول في استاد أليانز أرينا وسط غياب للمشجعين بسبب جائحة كوفيد-19.



وفي أبرز المباريات فاز باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون رد وسقط فولفسبورغ في فخ مضيفه هوفنهايم 2-1 كما تعادل آينتارخت فرانكفورت مع شتوتغارت بهدف لمثله وانتصر هرتا برلين على أوغسبورغ 2-1.



المصدر: رويترز