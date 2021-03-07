شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عن واقعة بن شرقي: «لاعيبة الزمالك بيعملوا اللي مقدروش ‏يعملوه قبل كدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، التصرف الغير لائق الذي صدر من أشرف بن شرقي، نجم الزمالك ضد مديره الفني جايمي باتشيكو، عقب الخسارة على يد الترجي التونسي، بثلاثية في لقاء الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية:«لاعيبة الزمالك دلوقتي بيعملوا اللي مايقدروش كانوا يعملوه زمان أو في وقت تاني غير دة».

وأتم تصريحاته:«الزمالك لازال قادراً على التأهل لربع النهائي بشرط أن يؤمن لاعبو الفريق بذاتهم وبإمكانياتهم».

وخسر الزمالك على يد الترجي بثلاثية واحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين.

ويستضيف الزمالك في الجولة المقبلة فريق الترجي بالقاهرة في السادس عشر من مارس الجاري.