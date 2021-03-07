شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعه يهاجم لاعبي الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم وائل جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي الأحمر بعد التعادل أمام نادي فيتا كلوب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وانتهت أحداثها بالتعادل الإيجابي بهدفين في شباك كل فريق.

وقال «جمعة» في تصريحاته التلفزيونية عقب نهاية المباراة: «لاعبو النادي الأهلي كانت لديهم رعونة كبيرة أمام فيتا كلوب لايمكن في أي مباراة أن يضيع النادي كل هذا العدد من الفرص خلال مجريات اللقاء، هناك أمور حدثت والتعادل اليوم بطعم الخسارة بشكل كبير».

وأضاف: «لاعبو النادي الأهلي بدون مسؤولية مطلقا، الأمر في الوقت الحالي غير جيدة للغاية، وكان من الممكن أن ينجح الأهلي في تحقيق الانتصار في حال استغلال كل هذه الفرص التي أتيحت خلال مجريات لقاء مباراة فيتا كلوب».

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي عدم منح اللاعبين راحة من التدريبات، حيث يعود اللاعبين للتدريبات غدا الأحد استعدادا للإسماعيلي يوم 10 مارس الجاري.