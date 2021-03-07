شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. فشل جلسة تجديد كريم العراقي مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشلت مفاوضات التجديد التى يجريها مجلس إدارة النادى المصري برئاسة سكير حلبية مع كريم العراقي لاعب الفريق، حيث تم عقد جلسة مساء اليوم التى جمعت اللاعب و محمد الخولى نائب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة عدنان حلبية وأحمد الشملة وأحمد عوض.

جاء الاختلاف فى وجهات النظر بسبب بعض البنود التى كان يسعى اللاعب لوضعها فى العقد الجديد ولكن قابلها مسؤولى النادى البورسعيدي بالرفض.

وابتعد كريم العراقي عن قائمة الفريق خلال المباريات الماضية بسبب أزمة التجديد التى القت بظلالها داخل أروقة النادى خلال الايام الماضية.