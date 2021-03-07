شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلي مع فيتا كلوب يكتب أول تعثر أفريقي منذ 1037 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر الأهلي بالتعادل على ملعبه بالقاهرة أمام فيتا كلوب بنتيجة 2-2، في لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وأوقف فيتا سلسلة الانتصارات المتتالية للأهلي على ملعبه أفريقياً عند الرقم 19.

وكانت المرة الأخيرة التي تعثر خلالها الأهلي في ملعبه في مشواره ببطولات الأندية الأفريقية في الرابع من مايو من عام 2018، أي منذ 1037 يوماً، حينما تعادل أمام الترجي التونسي سلبياً.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى الرقم 4 ليستمر في المركز الثالث رفقة فيتا كلوب بالمجموعة، تاركاً الصدارة لسيمبا التنزاني صاحب النقاط السبعة.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة أمام فيتا في الكونغو في السادس عشر من مارس الجاري.