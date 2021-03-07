شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن تعادل الأهلي مع فيتا كلوب: «ماتش كله دروس فى الكورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الحالية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «‏ماتش كله دروس في الكورة».

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نادي فيتا كلوب.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي فيتا كلوب في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

جاء هدف فيتا كلوب الأول عن طريق اللاعب ليليبو في الدقيقة 41 في الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني لفريق فيتا كلوب في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب أولينجا من ركلة جزاء.

فيما جاء الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 68 عن طريق محمد شريف والهدف الثاني عن طريق مروان محسن في الدقيقة 70.