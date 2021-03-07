شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض الراحة فى الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عدم منح اللاعبين راحة من التدريبات، حيث يعود اللاعبين للتدريبات غدا الأحد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 10 مارس الجاري.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي فيتا كلوب في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

جاء هدف فيتا كلوب الأول عن طريق اللاعب ليليبو في الدقيقة 41 في الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني لفريق فيتا كلوب في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب أولينجا من ركلة جزاء.

فيما جاء الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 68 عن طريق محمد شريف والهدف الثاني عن طريق مروان محسن في الدقيقة 70.