شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي لـ«المصري اليوم»: ركلة جزاء فيتا كلوب ضد الأهلي وهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الخبير التحكيمي ياسر عبدالرؤوف عن رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبها المغربي رضوان جيد لمصلحة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضد الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب القاهرة وحسمها التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا الحالية.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا يوجد أي تلامس من عمرو السولية ضد لاعب فيتا كلوب وأراها ركلة جزاء وهمية».

وأوضح: «رضوان جيد من أفضل حكام القارة الأفريقية ولكنه لم يكن موفقا في قراره».

وأكمل تصريحاته: «ربما زاوية الرؤية لم تكن واضحة له واستنتج وجود دفع أو تلامس من السولية ولكن ركلات الجزاء تُحتسب بالرؤية وليس بالاستنتاج».

كان الأهلي تعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل منهما، ورفع كل فريق رصيده للنقطة الرابعة قبل مواجهة الكونغو بينهما في الجولة الرابعة بالسادس عشر من مارس الحالي.