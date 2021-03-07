شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يغري سان جيرمان بصفقة تبادلية للحصول على مبابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى، عن مفاجأة في ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، بالدخول في صفقة تبادلية للحصول على أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ويعتبر هدفا لا غنى عنه للميرنجي في الصيف، ومن المحتمل أن يلاقي ريال مدريد صعوبة كبيرة في التعاقد مع مبابي في الصيف، نظرا لرغبة سان جيرمان في تجديد عقده.

وبحسب الموقع الإسباني، ففي حالة موافقة سان جيرمان على بيع مبابي في الصيف، لن يقل سعره عن 150 مليون يورو، وهو رقم كبير للغاية على خزينة ريال مدريد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأضاف التقرير، أن ريال مدريد بدأ يبحث عن حلول لإتمام الصفقة في الصيف، ولعل الحل الأبرز هو القيام بصفقة تبادلية.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يفكر في تضمين نجمه البلجيكي إيدين هازارد ضمن الصفقة، وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد لا يمانع رحيل هازارد، في ضوء إصاباته المتكررة، وعدم الاستفادة من جهوده منذ انضمامه قبل موسمين، واختتم التقرير، بأنه في حال قبول سان جيرمان ضم هازارد، سيسهل من إتمام صفقة مبابي.

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