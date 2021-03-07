أخبار النادي الاهلي اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الاهلي شهدت اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021 العديد من الأحداث والأخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلى يتعادل مع فيتا كلوب 2/2 فى دوري ابطال افريقيا

تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

ظهير الأهلي يجري أشعة بعد إصابته فى العضلة الخلفية

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، وسوف يجرى أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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