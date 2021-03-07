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أخبار النادي الاهلي اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الاهلي شهدت اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021  العديد من الأحداث والأخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

 

الأهلى يتعادل مع فيتا كلوب 2/2 فى دوري ابطال افريقيا

تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

 

ظهير الأهلي يجري أشعة بعد إصابته فى العضلة الخلفية

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، وسوف يجرى أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

محمد الشناوى على طريقة "نوير" فى مباراة الأهلى وفيتا كلوب.. صور

ظهر محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى على دائرة منتصف الملعب وذلك على طريقة الحارس الألمانى "نوير" قائد فريق بايرن ميونخ خلال مواجهة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب في دورى أبطال أفريقيا.

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بشأن المشاركة في المران الجماعي الفترة المقبلة. الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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