شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الاهلي شهدت اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021 العديد من الأحداث والأخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
الأهلى يتعادل مع فيتا كلوب 2/2 فى دوري ابطال افريقيا
تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.
ظهير الأهلي يجري أشعة بعد إصابته فى العضلة الخلفية
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية، وسوف يجرى أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج.
وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
محمد الشناوى على طريقة "نوير" فى مباراة الأهلى وفيتا كلوب.. صور
ظهر محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى على دائرة منتصف الملعب وذلك على طريقة الحارس الألمانى "نوير" قائد فريق بايرن ميونخ خلال مواجهة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب في دورى أبطال أفريقيا.
يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بشأن المشاركة في المران الجماعي الفترة المقبلة. الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.