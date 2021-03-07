شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 6 / 3 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: بيراميدز يهزم أسوان 2/0، ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي، والترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.

اتحاد الكرة يقرر إجراء مسحات كورونا للحكام على نفقته

كشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكام أجروا مسحات الكشف عن فيروس كورونا قبل مباريات الجولة الـ15 بالدورى المصرى، وأوضحوا أن اتحاد الكرة تحمل نفقة المسحات للحكام بعدما تراجعت اللجنة التى تدير الجبلاية عن قرارها السابق بعدم إجراء مسحات للحكام.

بيراميدز يهزم أسوان 2/0 ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي

ضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرتقى بيراميدز للمركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذى يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

الترجي يتمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الزمالك 3 / 1.. فيديو

فاز فريق الترجي التونسي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فيفا يطالب المنتخب الأولمبى بإرسال قائمة الـ50 لاعبا قبل 15 مايو

طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بإرسال القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 50 لاعباً قبل منتصف شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائى لإرسال القائمة.

الترجي يصل القاهرة 14 مارس بطائرة خاصة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال

حدد نادى الترجي التونسي موعد السفر إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل أبناء باب سويقة ضيوفاً على القلعة البيضاء يوم 16 مارس الجاري، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى القاهرة.

موسيماني يحسم مصير عودة كهربا للتدريبات الجماعية في الأهلي

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بشأن المشاركة في المران الجماعي الفترة المقبلة. الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

سرقة حكم مباراة النجوم والمريخ فى القسم الثانى

تعرض الحكم المساعد محمد محمود لطفى لحادث سرقة خلال تواجده ضمن طاقم حكام مباراة النجوم والمريخ التى اقميت أمس الجمعة، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى، حيث تمت سرقة هاتفه المحمول.