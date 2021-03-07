شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 6 /3 /2021.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم السبت 6 /3 /2021، العديد من الأهداف المسجلة، بعدما فاز بيراميدز على أسوان 2 /1 في الدوري المصري، وهزيمة الزمالك أمام الترجى التونسى 3 /1، وتعادل الأهلى وفيتا كلوب بهدفين لمثلهما في دوري أبطال أفريقيا.

ضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزا مهما على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرتقى بيراميدز للمركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذى يشارك في دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي بيراميدز كل من: رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، فيما يتوقف رصيد أسوان بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي عند النقطة 17 فى المركز الـ12.

خسر فريق الزمالك أمام الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يحتل الترجى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة.

تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41، وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71، لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربع، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.