شكرا لقرائتكم خبر عن متعب عن تعادل الأهلى وفيتا كلوب: لدينا مشكلة فى إحراز الأهداف ونحتاج لمهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عماد متعب نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، على نتيجة مباراة الاهلي أمام فيتا كلوب التي إنتهت بالتعادل 2/2، قائلاً : "النادي الاهلي لديه مشكلة كبيرة في إهداء الفرص ليس من مباراة اليوم ولكن بدى ذلك واضحاً في المباريات السابقة فاليوم على سبيل المثال تم إهدار مابين 6 أو 7 فرص وبالتالي النتيجة النهائية منطقية .

وتابع فى مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: "صحيح تقدمنا 2/1 بعد تغيرات موسيماني التي قام بإجرائها لكن التحكيم وإلغاء " الفار" دي كارثة والتي لم توضع في دوري المجموعات خاصة أن ضربة الجزاء التي حسبت ضد الأهلي اليوم تمثل كارثة تحكيمية والسولية ملمسش الكورة وإتحسبت ضربة جزاء وبالتالي ممكن خطأ " ساذج " زي ده يخرج فرق من بطولات".

وأكمل: "النادي الاهلي قام بلعب جيد اليوم لكنه لم يترجم الفرص المتاحة أمام لاهداف ودي مشكلة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي ولازم مهاجمي الفريق يشوفوا الغلط فين ويظبطوه ويعالجوه ولو الدنيا استمرت بالشكل ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة .

وأوضح متعب أن النادي الأهلي يحتاج بالفعل خلال الفترة القادمة لمهاجم جديد لتدعيم صفوفه بعد القصور الذي بدى في المباريات الاخيرة، قائلاً : " النادي الاهلي محتاج مهاجم ويكون مهاجم للنادي الاهلي ونحط تحت الكلمة خطوط كتيرة.. لا كهربا مهاجم ولا محمد شريف مهاجم كلهم بيقوموا بس بدور المهاجم لكن إحنا محتاجين مهاجم حقيقي ".