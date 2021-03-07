شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: أحمّل لاعبى الاهلي التعادل أمام فيتا كلوب وضربة الجزاء غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، نجم فريق الاهلي السابق، أن لاعبى الفريق الأحمر يتحملون نتيجة مباراة اليوم أمام فيتا كلوب، عقب إهدار الكثير من الفرص السهلة، وهذا عقاب؛ بسبب عدم استغلال فرص إحراز الأهداف.

وأوضح وائل جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تعادل الاهلى أمام فيتا كلوب في مباراة اليوم، يعتبر خسارة كبيرة للاعبى الفريق الأحمر، خاصة أن معظم اللاعبين جانبهم شعور الفوز بالمباراة والاستهتار باللقاء.

وأشار وائل جمعة إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلى ليست صحيحة، حيث إنه لا يوجد التحام بين عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر، ولاعب فيتا كلوب الكونغولى.

تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41 وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71 لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيحة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربعة لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.