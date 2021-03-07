شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى بيان رسمى بعد الخسارة من الترجي: لجنة الكرة فى انعقاد دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً بعد الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالى:

"أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها فى حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجى فى الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة الموجود حاليا في تونس على رأس البعثة.

وتدرس اللجنة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.