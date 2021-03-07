شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى و فيتا كلوب في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولى فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

جاء الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 68 عن طريق محمد شريف، بعد توغل جونيور من الناحية اليسري ليسددها محمد شريف وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق مروان محسن في الدقيقة 70 بينما أحراز هدف فيتا كلوب الأول عن طريق اللاعب بولولي في الدقيقة 41 في الشوط الأول وسجل الهدف الثاني لفيتا كلوب في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب اولينجا من ركلة جزاء.

بهذه النتيحة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربعة لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.

الهدف الاول لفريق فيتا كلوب

هدف التعادل لفريق الاهلى عن طريق محمد شريف

هدف التقدم لفريق الاهلى عن طريق مروان محسن

هدف التعادل لفريق فيتا كلوب من خلال ضربة جزاء















































































































































