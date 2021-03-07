شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب بعد تعادل الأهلي مع فيتا كلوب: التأهل موجود ولكنه صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل الفريق الأحمر مع نظيره فيتا كلوب، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

وقال ميهوب، في تصريحات للاستوديو التحليلي لقناة الأهلي: كرة القدم تتضمن أياما غريبة، واليوم كان غريبا جدا، فرص كثيرة مُهدرة وركلة جزاء غير صحيحة، كل هذه العوامل اجتمعت لتخرج المباراة بهذا الشكل، اليوم فيتا كلوب دخل رسميا في لعبة التأهل، وفيتا كلوب حصل على ثقة كبيرة، والأمور غير مطمئنة.

وأضاف: فقدان الكرة بسرعة كان أبرز الأخطاء، وإذا قارنا الأهلي بفيتا كلوب لا يتوجد مقارنة أصلا، والأداء متفاوت من بعض اللاعبين، لكن الأهلي ما زال بمقدوره التأهل غير أن الأمور أصبحت أصعب، لو الأمور شبه طبيعية كان يمكن أن يفوز الأهلي بنتيجة كبيرة، في النهاية أضعت نقطتين، التأهل موجود ولكن صعب.

وتعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41 وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71 لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربع، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.