شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف لـ تليفزيون الخليج 365: باتشيكو يتحمل مسئولية ثلاثية الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريق الزمالك أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة اليوم السبت برادس ضمن الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا، يتحملها البرتغالى باتشيكو، المدير الفني للفريق، بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها في التشكيل والتغييرات وإدارته للمباراة.

وطلب ظهير أيمن الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، ضرورة وقفة مع البرتغالى باتشيكو لأن وجوده أصبح سببا في كل النتائج المهزوزة للفريق والأداء الغريب رغم أنه يعيش في ظروف ممتازة تساعد أي مدرب على النجاح من إمكانيات مالية وفريق يضم مجموعة لاعبين يمثلون جيل ذهبى قادر على حصد كل البطولات لو تم توظيفهم بالشكل الصحيح، بدلا من التغييرات المستمرة في التشكيل والمراكز.

وعن حمزة المثلوثى، لاعب الزمالك، قال عبد اللطيف إنه لاعب جيد جدا، يحتاج فقط لبعض الوقت حتى يظهر بمستواه المعروف؛ لأنه لاعب خبرة، وسيكون له دور مع الفريق مستقبلا، كما أن مروان حمدى المنضم للزمالك من المقاصة فى انتقالات الشتاء هو صفقة ممتازة للقلعة البيضاء؛ لأنه خامة طيبة فقط يحتاج التاقلم والانسجام مع زملائه.

خسر فريق الزمالك أمام الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.