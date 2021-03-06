الامارات | ليفاندوفسكي يسقط دورتموند ويعيد بايرن لصدارة البوندسليغا

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يسقط دورتموند ويعيد بايرن لصدارة البوندسليغا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير 4 /2 اليوم السبت في المرحلة الرابعة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان لايبزج اعتلى الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه فرايبورج 3 /صفر لكن النادي البافاري عاد لموقعه المفضل سريعا بعد الفوز المثير على دورتموند بفضل التألق الكبير للقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه فولفسبورج 2 /1 وباير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /صفر وهيرتا برلين على ضيفه اوجسبورج 2 /1 وتعادل انتراخت فرانكفورت مع ضيفه شتوتجارت 1 /1.

وعلى ملعب أليانز أرينا رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزج الوصيف وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.

وتقدم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بهدفين مبكرين لدورتموند في الدقيقتين الثانية والتاسعة.

ورد ليفاندوفسكي بهدفين لبايرن، الأول جاء في الدقيقة 26 ثم الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وقبل دقيقتين من النهاية أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث لبايرن ثم أكد ليفاندوفسكي تفوق بايرن بتسجيل الهدف الثالث له والرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news