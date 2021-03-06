الامارات | محمد بن راشد: الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سباق السبت الممتاز «سوبر ساترداي» للخيول، الذي جرى أمس على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا بدبي، على مدى سبعة أشواط، يبلغ مجموع جوائزها المالية مليوناً و700 ألف دولار.

وأحيط سموه لدى وصوله أرض ميدان بترحيب ملاك الخيول المشاركين في سباقات افتتاح موسم مهرجان سباقات الخيل في ند الشبا لهذا العام، والذي يعتبر من أهم السباقات كونه يأتي قبل الحدث الأكبر مهرجان كأس دبي العالمي، للخيل الذي يستضيفه مضمار ميدان في الـ27 من مارس الجاري.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني مع الملاك والمدربين والفرسان، منوهاً سموه بأهمية عودة النشاط إلى رياضة سباقات الخيل في ند الشبا تحديداً، وعلى مستوى الدولة، حيث أكد سموه أن الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، ودولة الإمارات جزء من هذا العالم، تسعى بجد وتعمل بكل مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها الاقتصادية والصحية والترفيهية، وغيرها من الجهات المعنية، على إعادة تدوير عجلة الحياة الآمنة المحصنة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة، التي تحمي جميع فئات المجتمع من الآثار السلبية لهذا الوباء المستجد.

وقد تم، في ختام السباق، تكريم عدد من ملاك الخيل أبطال الموسم الإماراتي الماضي للخيل، كما جرى توزيع الجوائز للأشواط السبعة على مستحقيها من قبل الرعاة الرئيسين لهذا السباق، وفي مقدمتهم «طيران الإمارات».

وشارك في السباق 86 من الخيول العالمية والمحلية، وتضمن سبعة أشواط، برعاية «طيران الإمارات»، خصص اثنان منها للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1»، هما الشوطان السادس والخامس، اللذان يعدّان الجولة الختامية في بطولة «آل مكتوم للتحدي»، المماثلة من حيث الطول والمسافة لشوط «كأس دبي العالمي»، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، بجانب بطولة «جبل حتا» لمسافة 1800 متر عشبي المعادلة لشوط «دبي ترف».

وقاد الفارس أدري دي فريز الجواد «ساليوت ذا سولجر» بإشراف فوزي ناس، والمملوك لفيكتورياس للفوز بلقب الجولة الثالثة في بطولة آل مكتوم للتحدي، البالغ إجمالي جوائزها 390 ألف دولار، إذ قطع مسار الشوط السادس الذي امتد لمسافة 2000 متر رملي، بزمن بلغ 2:03:09 دقيقة، بفارق 1.75 طول عن الجواد «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، بينما حل بالمركز الثالث الجواد «رومان روسو» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف ساتيش سيمار، والمملوك لزور بيفوف.

وفي ثانية البطولات الرئيسة «جبل حتا»، التي جرت في الشوط الخامس، وبلغ إجمالي جوائزها 260 ألف دولار، قاد الفارس دانيل تودهوب الجواد «لورد جليترز» بإشراف ديفيد أوميرا، والمملوك لجيف وساندرا تيرنبول، للفوز بالمركز الأول بعدما قدم أداءً رائعاً، وقطع مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1800 متر عشبي بزمن بلغ 1:48:44 دقيقة بفارق نصف طول عن «اقتران» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ حل ثانياً بقيادة الفارس جيم كرولي، بينما حل بالمرتبة الثالثة جواد غودولفين «السهيل» بقيادة الفارس وليام بيوك.

أما الشوط الأول المتمثل في الجولة الثانية من «التاج الثلاثي» الإماراتي، بسباق «البستكية» الكلاسيكي بجوائز بلغت 150 ألف دولار، فشهد قيادة الفارس مايكل بارزالونا للجواد «بنادول» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، للمركز الأول بزمن بلغ 1:58:13 دقيقة.

في المقابل، برهن جواد غودولفين «والتون ستريت» بإشراف شارلي آبلبي على أحقيته بالترشيحات التي وضعته في صدارة أقوى خيول الشوط الثاني «دبي مدينة الذهب»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» بجوائز بلغت 228 ألف دولار، بعدما قاده الفارس ويليام بويك إلى المركز الأول بزمن قدره 2:26:83 دقيقة، بينما قاد الفارس باتريك دوبس الجواد «كانفاسد» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دووغ واتسون للفوز بالشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» بجوائز تبلغ 228 ألف دولار لمسافة 1200 متر رملي، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:10:20 دقيقة، وحسم «ميدنايت ساندز» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دووغ واتسون لقب الشوط الرابع بطولة «برج نهار» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1600 متر رملي، بجوائز بلغت 228 ألف دولار بعدما سجل زمناً قدره 1:35:78 دقيقة.

المراكز الأولى في الأشواط الـ 7

- الشوط الأول «بنادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

- الشوط الثاني «والتون ستريت» لغودلفين.

- الشوط الثالث «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

- الشوط الرابع «ميدنايت ساندز» لسيد حشيش وهناء الرفاعي.

- الشوط الخامس «لوردجليترز» لجيف وساندرا تيرنبول.

- الشوط السادس «ساليوت ذا سولجر» لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

- الشوط السابع «فاينال سونج» لغودلفين.

• «سوبر ساترداي» بروفة لأمسية «كأس دبي العالمي»، التي تقام 27 الجاري.



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