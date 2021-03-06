الامارات | الترجي يقسو على الزمالك بثلاثية بدوري أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يقسو على الزمالك بثلاثية بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الترجي التونسي خطوة هامة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على ضيفه الزمالك المصري اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وعزز الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما احتل الزمالك المركز الثالث بنقطتين.

وبادر الترجي بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري وليام توجاي في الدقيقة 26، لكن أحمد أبوالفتوح أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 40.

لم يهنأ الزمالك بتعادله كثيرا، بعدما عاد الترجي للتقدم من جديد بهدف حمل توقيع محمد علي بن رمضان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثالث للفريق التونسي في الدقيقة 53.

وتضاعفت معاناة الزمالك، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أبوالفتوح في الدقيقة 57 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تسابق لاعبو الترجي في إهدار الفرص التي سنحت لهم بعدما دانت لهم السيطرة خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

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