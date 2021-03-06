الامارات | حتا يشعل معركة البقاء في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يشعل معركة البقاء في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشعل فريق حتا معركة البقاء في دوري الخليج العربي عقب تحقيقه فوزاً هاماً على فريق الفجيرة مساء اليوم بهدف دون مقابل، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، أحرزه البرازيلي كريستيان في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليصل حتا إلى النقطة الثامنة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، بينما توقف رصيد الفجيرة عند النقطة العاشرة في جدول الترتيب، ويصبح الصراع ثلاثي بين الفجيرة وعجمان وحتا للهروب من الهبوط.



مباراة حتا والفجيرة جاءت ضعيفة فنياً من الفريقين وحرص الفجيرة على الخروج بنقطة التعادل فخسر في الوقت القاتل بركلة جزاء بالدقيقة 85، رغم النقص العددي لفريق حتا والذي تعرض لحالة طرد بالدقيقة 73، لكنه نجح في الخروج فائزاً بالمباراة في النهاية.

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