شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحمل رضوان جيد مسؤولية التعادل أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي، عقب نهاية المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا الحالية.

ومنح رضوان جيد لاعبي فيتا كلوب ركلة جزاء في نهاية المباراة تعادل بها الفريق الكونغولي وأظهرت الإعادة التليفزيونية عدم صحتها.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية توجه عبدالحفيظ مسرعا إلى حكم اللقاء مبديا اعتراضه على القرارات التحكيمية التي حرمت الأهلي من تحقيق الفوز على بطل الكونغو في مواجهة اليوم.