شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي أمام نهضة بركان المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي تحديد موعد مباراة المارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في كأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على إقامة مباراة الأهلي أمام نهضة بركان يوم 28 مايو المقبل على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

ويحمل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف، فيما حصل نهضة بركان على بطولة الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

يذكر أن كاف وقع عقدا مع الاتحاد القطري لكرة القدم لاستضافة مباراة السوبر الأفريقى لمدة 3 سنوات بدءاً من 2018.