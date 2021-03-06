شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي لقاء الأهلي وفريق فيتا كلوب بهدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالى.

بدأ الأهلي الشوط الأول بمحاولة الضغط على لاعبي فيتا كلوب لتسجيل هدف مبكر وإرباك حسابات الفريق الضيف ولكن لم تسر الأمور في أول عشر دقائق كما يريد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وعند الدقيقة الخامسة زادت معاناة موسيماني في الجبهة اليسرى بعدما أصيب محمود وحيد، ما أجبر المدرب الجنوب أفريقي بإشراك ياسر إبراهيم وإدخال أيمن أشرف في الجناح الأيسر.

أضاع محمد مجدي قفشة هدفين محققين خلال لقاء فيتا كلوب الكونغولي المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

كانت الفرصة الأولى بعدما لعب قفشة الكرة العرضية التي أرسلها أيمن أشرف داخل منطقة جزاء الفريق الكونغولي ليضربها لاعب الأهلي برأسه في منتصف المرمى بدلا من توجيهها على جانبي حارس الضيوف.

والفرصة الثانية عندما سدد الكرة بالقرب من منقطة الجزاء وخرجت بجوار القائم الأيمن لحارس الفريق الكونغولي.

وعند الدقيقة 30 أضاع عمرو السولية هدفا محققا بعدما سدد الكرة تجاه المرمى الخالي ولكن مدافع الفريق الكونغولي أنقذ شباك فريقه ببراعة وأخرج الكرة بعيدا عن دفاعات فيتا كلوب.

وبعد فرصة السولية بدقيقة واحدة أضاع بواليا هدفا محققا آخر بعدما وجه الكرة تجاه مرمى فيتا ولكن الكرة رفضت الدخول واصطدمت في القائم قبل أن تخرج الكرة لضربة ركنية.

وعند الدقيقة 35 أضاع حسين الشحات الفرصة الخامسة لفريق الأهلي بعدما سدد الكرة بشكل قوى ومباشر تجاه فريق فيتا كلوب ولكن حارس الفريق الكونغولي أنقذ فريقه من هدف محقق.

وفي الشوط الثاني، استمر الأهلي في ضياع الفرص السهلة أمام مرمى فيتا كلوب، بقيادة والتر بواليا، الذي أهدر انفرادين مباشرين، الأول بعد تسلمه تمريرة عمرو السولية ولكن المهاجم الأفريقي وضع الكرة في السماء، والثاني بعد استلامه تمريرة مجدي قفشة ولكن هذه المرة سدد الكرة في أيدى حارس الفريق الكونغولي.

وضغط لاعبو النادي الأهلي على دفاعات فيتا كلوب خلال مجريات الشوط الثاني ولكن غاب التوفيق عن لاعبي المارد الأحمر، وأجرى المدرب الجنوب أفريقي تغييرين مرة واحدة، أخرج حسين الشحات ووالتر بواليا ملك إضاعة الفرص، وأشرك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وعند الدقيقة 63 أضاع الأهلي فرصة جديدة بعدما ضرب بدر بانون الكرة برأسه بعد استقباله الكرة العرضية من أيمن أشرف، ولكن الكرة تصطدم بالعارضة.

وأنقذ محمد الشناوي الأهلي من هدف ثاني بعدما انفرد ماكابي ليليبو به وسدد الكرة بقوة ولكن براعة حارس الأهلي أبعدت الكرة لركلة ركنية.

نجح محمد شريف من تعديل النتيجة أمام فريق فيتا كلوب عند الدقيقة 65 من الشوط الثاني خلال اللقاء المقام بينهما على أرض معلب استاد القاهرة الدولي.

وعند الدقيقة نجح مروان محسن من أول لمسة بعد مشاركته في اللقاء من تسجيل الهدف الثاني.

وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، احتسب رضوان جيد حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق الكونغولي ودخل تليجنا، وسجل الهدف الثاني لتصبح النتيحة 2/2 وشن لاعبو الأهلي العديد من الهجمات بعد هدف التعادل أضاعها المهاجمين برعونة شديدة بجانب عدم التوفيق لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.