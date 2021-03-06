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النصر يستعيد حمدالله قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «» ، آخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأكدت التقارير أن الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد تأكد جاهزيته البدنية والفنية.

يتواجد النصر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 30 نقطة، بعد مرور 22 جولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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