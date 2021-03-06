شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد حمدالله قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، آخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت التقارير أن الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد تأكد جاهزيته البدنية والفنية.

يتواجد النصر في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 30 نقطة، بعد مرور 22 جولة.