شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يخسر بثلاثية من ضمك في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق أهلي جدة أمام ضيفه ضمك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب «الجوهرة المشعة»، في ختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح فريق الأهلي النتيجة بهدف عبدالرحمن غريب في الدقيقة «13» من زمن الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأهلي بهدف نظيف على ضمك.

تمكن ضمك من العودة في النتيجة وقلب الطاولة على الأهلي بعدما أدرك التعادل منصور حمزي لفريقه في الدقيقة «55».

وجاء بعدها إيميليو زيلايا لتحقيق هدف التقدم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة «60»، وعزز زيلايا النتيجة بهدف ثالث لفريقه وثانٍ له في الدقيقة «68» من عمر المباراة.

بهذه الخسارة تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 35 ليحتل المركز الرابع ويبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر الشباب، فيما رفع ضمك رصيده للنقطة 20 في المركز قبل الأخير.