شكرا لقرائتكم خبر عن «أهداف من أول لمسة».. الأهلي يتقدم على فيتا كلوب بأقدام شريف ومروان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد شريف من تعديل النتيجة أمام فريق فيتا كلوب عند الدقيقة 65 من الشوط الثاني خلال اللقاء المقام بينهما على أرض معلب ستاد القاهرة الدولي. وعند الدقيقة نجح مروان محسن من أول لمسة بعد مشاركته في اللقاء من تسجيل الهدف الثاني.

بدأ الأهلي الشوط الأول بمحاولة الضغط على لاعبي فيتا كلوب لتسجيل هدف مبكر وإرباك حسابات الفريق الضيف ولكن لم تسير الأمور في أول عشر دقائق كما يريد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وعند الدقيقة الخامسة زادت معاناة موسيماني في الجبهة اليسرى بعدما أصيب محمود وحيد، مما أجبر المدرب الجنوب أفريقي بإشراك ياسر إبراهيم وإدخال أيمن أشرف في الجناح الأيسر.

أضاع محمد مجدي أفشة هدفين محققين خلال لقاء فيتا كلوب الكونغولي المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكانت الفرصة الأولى بعدما لعب أفشة الكرة العرضية الذي أرسلها أيمن أشرف داخل منطقة جزاء الفريق الكونغولي ليضربها لاعب الأهلي برأسه في منتصف المرمى بدلا من توجيها على جانبي حارس الضيوف. والفرصة الثانية عندما سدد الكرة بالقرب من منقطة الجزاء وخرجت بجوار القائم الأيمن لحارس الفريق الكونغولي.

وعند الدقيقة 30 أضاع عمرو السولية هدفا محققا بعدما سدد الكرة تجاه المرمى الخالي ولكن مدافع الفريق الكونغولي أنقذ شباك فريقه ببراعة وأخرج الكرة بعيدا عن دفاعات فيتا كلوب.

وبعد فرصة السولية بدقيقة واحدة أضاع بواليا هدفا محققا آخر بعدما وجه الكرة تجاه مرمى فيتا ولكن الكرة رفضت الدخول واصطدمت في القائم قبل أن تخرج الكرة لضربة ركنية.

وعند الدقيقة 35 أضاع حسين الشحات الفرصة الخامسة للأهلي بعدما سدد الكرة بشكل قوى ومباشر تجاه فريق فيتا كلوب ولكن حارس الفريق الكونغولي أنقذ فريقه من هدف محقق.

الشوط الثاني

استمر الأهلي في ضياع الفرص السهلة أمام مرمى فيتا كلوب، بقيادة والتر بواليا، الذي أهدر انفرادين مباشرين، الأول بعد استلامه تمريرة عمرو السولية ولكن المهاجم الأفريقي وضع الكرة في السماء، والثاني بعد استلامه تمريرة مجدي أفشة ولكن هذه المرة سدد الكرة في أيدى حارس الفريق الكونغولي.

وضغط لاعبو النادي الأهلي على دفاعات فيتا كلوب خلال مجريات الشوط الثاني ولكن غاب التوفيق عن لاعبي المارد الأحمر. وأجرى المدرب الجنوب أفريقي تغييرين مرة واحدة، أخرج حسين الشحات ووالتر بواليا ملك إضاعة الفرص، وأشرك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وعند الدقيقة 63 أضاع الأهلي فرصة جديدة بعدما ضرب بدر بانون الكرة برأسة بعد استقباله الكرة العرضية من أيمن أشرف، ولكن الكرة تصطدم بالعارضة. وأنقذ محمد الشناوي الأهلي هدفا ثانيا بعدما انفرد ماكابي ليليبو به وسدد الكرة بقوة ولكن براعة حارس الأهلي أبعدت الكرة لركلة ركنية.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادى الأهلى، أعلن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة فيتا كلوب، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الحالى. وجلس على دكة البدلاء: «علي لطفي- أحمد رمضان بيكهام- مروان محسن- محمد شريف- ياسر إبراهيم- حمدي فتحي- طاهر محمد طاهر».