شكرا لقرائتكم خبر عن سجل هدفًا ثم خرج مطرودًا .. مشهد يتكرر للمرة الرابعة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد أبوالفتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك للبطاقة الحمراء، عقب 56 دقيقة من عمر مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، اليوم السبت، والتي احتضنها ملعب رادس وانتهت بفوز ممثل تونس بنتيجة 3-1.

وكان فتوح قد سجل الهدف الوحيد للزمالك في مباراة الليلة، عقب أن يخرج مطروداً بالبطاقة الحمراء.

التسجيل في مرمى المنافسين ثم الخروج ببطاقة حمراء، مشهد يتكرر للمرة الرابعة في مباريات الزمالك، فلم يكن أبوالفتوح هو صاحب المشهد الأول.

التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك، دوّن مشهد الطرد بعد التسجيل في 3 مرات خلال رحلته مع القلعة البيضاء في مفارقة مثيرة.

المرة الأولى كانت في مباراة الزمالك والمقاولون، بالدوري الممتاز في الموسم الماضي فسجل ساسي هدف التعادل للفريق الأبيض قبل أن يتعرض للطرد مع الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف.

من جديد يسجل ساسي ثم يُطرد، وذلك في مباراة الزمالك والمصري وواقعة «سماعة» الحكم الشهيرة، حيث أحرز التونسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل أن يتعرض للبطاقة الحمراء بعد التعامل بشكل غير لائق مع حكم المواجهة أمين عمر.

المرة الثالثة كانت هذا الموسم في خسارة الزمالك على يد غزل المحلة، فأحرز فرجاني ساسي هدف التقدم في ملعب زعيم الفلاحين قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء، في لقاء خسره الزمالك في مفاجأة كبرى بمنافسات الدوري الممتاز.

فتوح دوّن المشهد الرابع في حكاية «الطرد بعد التسجيل» داخل الزمالك خلال المواسم الأخيرة، وسار على نهج ساسي بزيارة شباك الترجي ثم وداع الملعب مطروداً من قبل الحكم الزامبي سيكازوي.