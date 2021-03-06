شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة لاعب بيراميدز: لا يوجد مباريات سهلة وهدفنا الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حمادة صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان بهدفين كما أنه سعيد بالهدف الذي سجله وضمن الفريق الفوز وحصد ٣ نقاط غالية في مشوار الدوري.

أوضح حمادة أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز بجانب جهاز فني محترم، والكل تعاهد على التعويض في اللقاءات المقبلة والفوز وحصد النقاط تلو الأخرى من أجل التقدم في الجدول والاستمرار في المنافسة.

أكد اللاعب أنه تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت يحتاجه فيه للمشاركة، مشددا على أن بيراميدز مطالب الآن بإغلاق ملف الدوري والتركيز في الكونفدرالية وبداية مشوار المجموعات أمام نكانا لأنه لا توجد مباريات سهلة في البطولة القارية، التي يسعى الفريق للفوز بلقبها في النسخة الحالية بعدما كان قريبا من الفوز باللقب في النسخة السابقة ووصل للنهائي.