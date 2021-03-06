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سام مرسي يسجل أول أهدافه مع ميدلزبره

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز اللاعب المصري سام مرسي أول أهدافه بقميص فريقه الحالي ميدلزبره، مساء اليوم السبت.

وسجل سام هدفا في الدقيقة 90 خلال مباراة فريقه أمام مضيفه سوانزي سيتي، والتي خسرها ميدلسبره بنتيجة 2-1 في الجولة 35 من دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

وانضم سام مرسي إلى ميدلزبره مطلع الموسم الحالي، قادما من ويجان، بعد ارتباط دام 3 أعوام ولعب سام مرسي مع منتخب مصر 7 مباريات دولية، وكان أحد أفراد المنتخب في كأس العالم 2018.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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