شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي يسجل أول أهدافه مع ميدلزبره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز اللاعب المصري سام مرسي أول أهدافه بقميص فريقه الحالي ميدلزبره، مساء اليوم السبت.

وسجل سام هدفا في الدقيقة 90 خلال مباراة فريقه أمام مضيفه سوانزي سيتي، والتي خسرها ميدلسبره بنتيجة 2-1 في الجولة 35 من دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

وانضم سام مرسي إلى ميدلزبره مطلع الموسم الحالي، قادما من ويجان، بعد ارتباط دام 3 أعوام ولعب سام مرسي مع منتخب مصر 7 مباريات دولية، وكان أحد أفراد المنتخب في كأس العالم 2018.