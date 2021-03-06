شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك بعد الهزيمة من الترجي: ندرس الموقف لتصحيح المسار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبدالعزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.

وتدرس اللجنة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.