شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري سيدات كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره مصر للتأمين، بنتيجة 102-76، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا ونجح في ‏تحقيق الفوز، حيث نجح في السيطرة على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة، بفضل تألق كايلا ثورنتون وثريا محمد وفريدة وائل، تحت قيادة المدير الفني على هاشم.

وعبر على هاشم، المدير الفني للفريق، عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمته اللاعبات على مدى فترات اللقاء، لافتًا إلى أنهن قدمن مردودًا إيجابيًّا للغاية.

وأضاف هاشم أن لاعباتنا كن على قدر المسئولية وأظهرن شخصيتهن القوية، مما أسهم في تحقيق الفوز.

يذكر أن الأهلي قد توج مؤخرًا ببطولة كأس مصر على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 82-80.