شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ ينتفض بهاتريك ليفاندوفسكي بعد تقدم بوروسيا دورتموند بثنائية هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على نظيره بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض بملعب أليانز أرينا، في الجولة 24 من الدوري الألماني.

بروسيا دورتموند تقدم بهدفين مبكرين بثنائية إيرلينج هالاند في الدقيقتين 2 و9، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 26 و44 لصالح البايرن، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدفًا في الدقيقة 88، ليعود المهاجم البولندي لتعزيز التقدم بهدف رابع بعد أقل من دقيقتين.

بهذه النتيجة، استعاد بايرن صدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة 55، فيما توقف دورتموند عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي: حراسة المرمى: نوير- خط الدفاع: بواتينج- ألابا- ديفيز – شول- خط الوسط: جوريزكا – كيميتش- مولر- خط الهجوم: ساني – كومان- ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي: حراسة المرمى: هيتز- الدفاع: منير- هوملز- زاجادو- شولز- الوسط: إيمري كان- ديلاني- رويس- محمود داوود- تورجان هازارد- الهجوم: هالاند