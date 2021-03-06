شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يكشف موعد عودة عبدالله السعيد ويشيد بأداء اللاعبين أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفوز على أسوان بهدفين دون مقابل مهم للغاية في ظل مشوار صعب في الدوري الممتاز، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا للغاية طوال شوطي اللقاء واستحقوا الفوز في ظل التفوق الواضح.

وشدد على أن الأداء كان جيدا في دقائق كثيرة في ظل مجهود كبير مقدم ومباريات كثيرة في وقت بسيط، والكل بذل أقصى ما لديه وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أكبر إذا تم تسجيل الفرص المتاحة، مشيدا بالمهاجم دييجو رولان موضحا أنه مجاهد للغاية ويبذل جهدا كبيرا في الملعب ونجح في تسجيل ٣ أهداف حتى الآن ويقدم مردودًا قويا.

أكد المدرب أن عبدالله السعيد لاعب رائع ومهم للفريق وسيعود قريبا من الإصابة، والفريق يخوض مباريات صعبة قوية في الدوري والكونفدرالية، ولابد من تجهيز جميع العناصر التي سيحتاج إلى جهودها مع توالي اللقاءات في فترة زمنية قصيرة.

وحول موقف الفريق من المنافسة على الدوري قال أروابارينا إنه من الصعب التفكير في الأمر حاليا وهو يأخذ المنافسة مباراة تلو الأخرى والفوز مهم للغاية، وسيغلق ملف الدوري المصري مؤقتا وسيركز على مواجهة نكانا الزامبي الهامة والمحدد لها يوم ١٠ مارس في بداية مشوار دور المجموعات لأن البداية مهمة للغاية.