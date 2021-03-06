فليك: حققنا فوزا مستحقا ولا استبعد قدوم هالاند إلى بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

تحدث مدرب نادي ​بايرن ميونيخ​ ​هانز فليك​ بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ​الدوري الالماني​.



وقال فليك في تصريحات صحافية: "لا زلنا نُعاقب عندما يحصل الخصم مبكرا على الفرص للتسجيل، لكني رأيت الجانب الايجابي وهو أن الفريق عاد بسرعة، لقد كان انتصارا مستحقا".

وأضاف عن تسجيل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثيّة: "تسجيل ثلاثة اهداف دائما أمر جيد، لكن الأهم هو أن الفريق ناجح، كما أن ساني كان مهما لنا في تسجيل أول هدف، مثل باقي الفريق".

وعن إصابة بواتينغ تابع: "أخبرني جيروم أنه شعر بالتواء في ركبته. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. بعد إجراء الفحوصات، سنعرف المزيد ونحصل على تفاصيل".

وختم عن احتمال انتقال ايرلينغ هالاند إلى البافاري: " كل شيء ممكن في الحياة، لا شيء يمكن أن يُحكم به، لكن لديه عقد طويل الأمد في دورتموند وهو خيار للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا".