- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: حققنا فوزا مستحقا ولا استبعد قدوم هالاند إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021
تحدث مدرب نادي بايرن ميونيخ هانز فليك بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الالماني.
وقال فليك في تصريحات صحافية: "لا زلنا نُعاقب عندما يحصل الخصم مبكرا على الفرص للتسجيل، لكني رأيت الجانب الايجابي وهو أن الفريق عاد بسرعة، لقد كان انتصارا مستحقا".
وأضاف عن تسجيل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثيّة: "تسجيل ثلاثة اهداف دائما أمر جيد، لكن الأهم هو أن الفريق ناجح، كما أن ساني كان مهما لنا في تسجيل أول هدف، مثل باقي الفريق".
وعن إصابة بواتينغ تابع: "أخبرني جيروم أنه شعر بالتواء في ركبته. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. بعد إجراء الفحوصات، سنعرف المزيد ونحصل على تفاصيل".
وختم عن احتمال انتقال ايرلينغ هالاند إلى البافاري: " كل شيء ممكن في الحياة، لا شيء يمكن أن يُحكم به، لكن لديه عقد طويل الأمد في دورتموند وهو خيار للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا".