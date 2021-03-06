الدوري التونسي: اتحاد بن قردان يسقط الاتحاد المنستيري 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة خلال فعاليات بطولة ​الدوري التونسي​ لكرة القدم، حقق فريق ​اتحاد بن قردان​ انتصاراً غالياً وصعباً بنفس الوقت بنتيجة 3 - 2 امام ​فريق الاتحاد المنستيري​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب السابع من مارس ولكن بغياب الجماهير بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ الخطير الذي اسقط العديد من الضحايا في العالم اجمع.



سجل ثلاثي الفريق الفائز كل من ايوب تليلي في الدقيقة 45 ومن ثم اللاعب عمر زكري في الدقيقة 57 واتى الثالث عن طريق اللاعب ​سيف الدين الجربي​ في الدقيقة 63 قبل ان يطرد بدقيقتين بعد منح فريقه الثلاث نقاط الغالية.