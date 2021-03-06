مدرب الزمالك يعترض على احتساب ركلة جزاء للترجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

علق ​جايمي باتشيكو​ مدرب ​الزمالك​ المصري بعد خسارة فريقه أمام ​الترجي​ التونسي بنتيجة 3-1 في ​دوري أبطال أفريقيا​.



وقال باتشيكو في تصريحات نشرها موقع الشروق المصري: "أوجه التهنئة إلى فريق الترجي ومدربه على نتيجة المباراة، لكن كان هناك بعض الأمور التي أثرت على نتيجة اللقاء، الشوط الأول كان الاستحواذ والسيطرة للزمالك، ثم فقدنا تركيزنا واهتز مرمانا بهدف لكننا تداركنا الأمر سريعاً بتسجيل هدف التعادل، واهتزت شباك الزمالك بهدفين آخرين بسبب عدم التركيز".

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يتم احتساب ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الترجي، الكرة غريبة ولا تستحق احتساب ركلة جزاء، الزمالك يملك الطموح من أجل أن يكون بطل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمنافسة مازالت قائمة للتأهل، وأوجه الشكر إلى اللاعبين على أدائهم في المباراة".