الدوري المصري: بيراميدز يحقق فوزا مهما على اسوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

تمكّن ​بيراميدز​ من تحقيق فوز بنتيجة هدفين مقابل لاشيء على ​أسوان​، في المباراة التي أقيمت السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من ​الدوري المصري​ لكرة القدم.



وافتتح رمضان صبحي التسجيل لبيراميدز من ضربة جزاء عند الدقيقة 7 من زمن اللقاء، ثم أضاف محمود حمادة هدف تأمين الفوز لبيراميدز عند الدقيقة 83.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني مؤقتا، خلف الزمالك المتصدر بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث والذي لعب 10 مباريات فقط حتى الآن بالدوري.