شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثامبتون يحقق أول انتصار في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ساوثامبتون أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في عشر مباريات، بعد أن سجل القائد جيمس وارد براوس هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول وأضاف تشي آدمز الهدف الثاني بتسديدة صاروخية ليفوز 2-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد السبت. وتراجع ساوثامبتون الذي تصدر الدوري في نوفمبر إلى النصف الثاني من جدول الترتيب بسبب العروض المخيبة والإصابات، لكن فريق المدرب رالف هازنهوتل الذي يحتل المركز 14 أظهر قدراته القتالية في المباراة رقم 100 للفريق تحت قيادته. تقدم ساوثامبتون في الدقيقة 32 بوساطة لاعب الوسط وارد براوس من ركلة جزاء. وضاعف البديل آدمز، الذي نزل بدلاً من المصاب داني إينجس في الشوط الأول، النتيجة بتسديدة صاروخية بالقدم اليمنى من مسافة بعيدة في مرمى فريقه السابق بعد أن أخفق متذيل الترتيب في تشتيت الكرة.(وكالات)